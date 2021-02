Liverpool perde dérbi

O Liverpool continua o seu calvário no ano de 2021 e, desta vez, perdeu, em casa, diante do Everton por 0-2.

É a quarta derrota consecutiva do campeão na Premier League.

Os golos do Everton no dérbi, com André Gomes a titular, foram apontados por Richarlison e Sigurdsson.

A equipa de Klopp, que perdeu o capitão Jordan Henderson por lesão, é agora 6.º classificado, com 40 pontos, e deixou-se empatar pelo Everton, que tem, no entanto, uma partida de atraso.

O campeonato é liderado pelo Manchester City, com 56 pontos, mais 10 que o Manchester United.