Jorge Jesus: "Disse que o Benfica ia jogar o dobro, mas para isso tínhamos de treinar"

O treinador encarnado diz que ainda há 45 pontos em disputa no que falta da segunda volta do campeonato e a equipa vai melhorar porque já está livre da Covid.

"O que posso dizer é que aqui dentro da nossa casa, presidente, treinador, Rui e jogadores estamos unidos, firmes e temos consciência porque neste momento estamos a 13 pontos do primeiro. Sabemos o que nos aconteceu durante um mês e meio. Os adeptos, como é óbvio, querem ganhar, seja como for. Não importa o que tenha acontecido à equipa.”

Na antevisão da partida com o Farense, marcada para domingo, o treinador analisou o quarto lugar da sua equipa no campeonato, queixando-se da Covid-19 que afetou vários jogadores e também das arbitragens.

"Weigl se fosse portuga caía logo ali"



O médio alemão Weigl viu o quinto amarelo e é carta fora do baralho para a deslocação a Faro, no domingo.

Jorge Jesus destaca a evolução do centrocampista nos últimos meses e considera injusto o cartão amarelo visto na partida da semana passada com o Moreirense.

“O Weigl vai estar fora deste jogo em Faro, como é óbvio. É um dos jogadores que com a minha chegada melhorou muito, não só a nível coletivo, mas também individual. É um jogador fundamental na equipa do Benfica”, refere o técnico.

Jesus considera que o árbitro não marcou penálti em Moreira de Cónegos porque Weigl não caiu de imediato no relvado.

“Compete-me a mim analisar os jogos. Já vi várias vezes esse lance. A primeira ação em que o Weigl entra na área e depois cai-não-cai porque é alemão. Se fosse portuga caía logo ali. É grande penalidade, é penalizado com amarelo, ficamos sem o jogador e ainda por cima não foi marcada grande penalidade”, lamenta.

Para o lugar do médio alemão vai entrar o brasileiro Gabriel, até porque o grego Samaris tem problemas físicos e pode mesmo ser operado, adiantou Jesus.

"O Samaris anda com um problema físico, não é de agora, é desde que cheguei. Há a possibilidade de ser operado, mas, não tendo essa possibilidade de contar com Weigl, aquele jogador que me dá mais confiança é o Gabriel. Se não acontecer nada até ao jogo será o Gabriel a jogar. Hoje ainda penso treinar, apesar de estar um temporal muita grade, mas penso ter o Gabriel durante o jogo", frisou o treinador do Benfica.



Os encarnados ocupam o quarto lugar no campeonato, com 38 pontos. Estão a 13 do líder Sporting, a três do segundo classificado FC Porto e a dois do Braga.