​Tomar assume presidência da Rede Europeia dos Templários

A cidade de Tomar assume até 2023 a presidência da Rede Europeia dos Templários.



Apesar da complexidade deste ano de pandemia, a autarquia quer desenvolver uma Rota Templária na região e um dos pólos centrais de atração é o Convento de Cristo.

O Monumento Nacional, classificado pela UNESCO como Património Mundial em 1983, é da tutela do Ministério da Cultura, da Direção Geral do Património, mas a autarca de Tomar, Anabela Freitas, defende uma gestão integrada ao nível, por exemplo, “da comunicação, de abertura do monumento, conteúdos do monumento ser gerido pela câmara.

“Não podemos ter o monumento com um determinado horário e os horários, por exemplo, dos museus, da Sinagoga, dos núcleos de arte contemporânea da cidade terem um horário diferente. O Convento podia estar aberto mais horas e não está”, defende a autarca, acrescentando ainda que o monumento “podia estar aberto mais horas e não está”.

Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em declarações ao programa da Renascença Ensaio Geral, transmitido às sextas-feiras, depois das 23h00.