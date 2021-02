Cantora Marta Hugon de “Coração na Boca” expetante com regresso ao palco

“Tudo pode Acontecer” é o título de uma das músicas do novo disco de Marta Hugon, mas a cantora portuguesa não imaginava que uma pandemia poderia atropelar o ano de lançamento do seu quinto álbum de originais e o primeiro todo em português. “Coração na Boca” reúne 12 canções, uma delas com letra do escritor José Eduardo Agualusa.



Em entrevista ao programa Ensaio Geral, da Renascença, Marta Hugon, que integra também o coletivo “Elas e o Jazz”, explica que tem atravessado este tempo de pandemia com o espírito de “um dia de cada vez”. Com saudades do palco, e sobretudo com novas canções para oferecer ao seu público, Marta Hugon confessa que “se agarra aos poucos concertos que tem marcados mais para a frente”.

O próximo espetáculo que tem agendado será a 29 de maio, em Ponte de Lima, e irá, certamente, dar a conhecer “Coração na Boca”. “É um bocadinho angustiante porque uma pessoa interroga-se se as coisas vão acontecer como deseja”, afirma, perante a expetativa de subir ao palco

O quinto álbum de originais desta cantora que começou a carreira artística aos 21 anos, com formação em jazz, mostra a sua paixão à música. À Renascença explica que não teve “pressa” para fazer o disco, “levou o seu tempo”. “Cuidado e amor” são palavras que usa para explicar o processo de bastidores da criação do álbum.

“Quis que fosse um disco muito revelador de uma fase que estava a atravessar, de transformação interior”, conta Marta Hugon. Fulcral para o laboratório musical deste disco foi o pianista e arranjador Luis Figueiredo que, com Marta, produziu o álbum.

A língua portuguesa é o “fio condutor” de todo o trabalho. Além de temas escritos por Marta Hugon, a cantora rodeou-se de outros músicos e autores. As escolhas “são feitas de forma muito emocional”, explica a cantora, que se estreou a solo com o disco “Tender Trap” em 2005.

“Gosto de trabalhar com músicos que admiro e com pessoas com quem possa criar empatia”, afirma Marta Hugon que conta neste trabalho com a colaboração de Sara Tavares, José Eduardo Agualusa, Filipe Melo, Afonso Cabral e Francisca Cortesão, entre outros.

No caso de José Eduardo Agualusa, o autor angolano “escreveu uma letra para o disco que se chama "Nascer Outra Vez”. Marta Hugon explica, nesta entrevista à distância, que “curiosamente, é o que este disco faz” pela sua carreira, “uma espécie de renascimento musical”.

Numa nova sonoridade, com uma formação com guitarra, violoncelo, contrabaixo e bateria, Marta Hugon juntou músicos que já conhece há muito. “São na sua maioria músicos de jazz, sendo que a violoncelista é da clássica, a Ana Cláudia Serrão”, diz-nos falando do “processo muito orgânico” com que este trabalho discográfico foi feito.

“Coração na Boca” tem uma preocupação com a língua portuguesa, refere a cantora que dá aulas de jazz. Com a colaboração de compositores como Mário Laginha, Joana Espadinha, Maria Villanueva e André Fernandes e Francisca Cortesão, este é um disco com alguns temas que estavam na gaveta de Marta Hugon à espera de serem musicados.

O título do disco “Coração na Boca” não vem só da letra de um dos temas, o “Praia” que fez com Sara Tavares, mas também da expressão popular. “Tem a ver mais com este lado mais emocional” admite Marta Hugon, que diz ter a ver “com uma certa ansiedade” que diz estar relacionada com a sua personalidade.

Neste tempo de pandemia, em casa, lidando também com os filhos e as aulas à distância, Marta Hugon diz nesta entrevista que “se mantem ligada aos músicos e aos amigos”. “Espero que esta possa ser uma altura que nos traga alguma aprendizagem”, conclui Marta Hugon.