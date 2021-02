Rúben Amorim não faz gestão contra o Portimonense

O treinador do Sporting garante que não vai fazer “gestão” para jogadores em risco de suspensão, a pensar na partida contra o FC Porto.

Coates, Matheus Nunes e Nuno Santos, se virem um cartão amarelo este sábado, contra o Portimonense, falham o clássico do Dragão.

“Não vamos fazer gestão, este é o jogo mais complicado, porque é o próximo. Temos de vencer, é muito importante, não vamos fazer qualquer tipo de poupança. Sabemos que todos os jogos valem três pontos e depois vamos pensar no FC Porto. Para nós, o jogo do FC Porto ainda não existe”, refere Rúben Amorim.

O técnico dos leões foi ainda questionado sobre a importância de chegar ao jogo com o FC Porto com 10 pontos de vantagem. “Não fazemos essas contas assim. Vencendo este jogo, já estamos a jogar o próximo. A melhor maneira de pensar no jogo seguinte, é sempre ganhar o anterior”.

O treinador da equipa de Alvalade continua a desvalorizar o avanço que os leões têm para os adversários no campeonato, mas insiste que o clube tem “sempre uma grande responsabilidade”.

“Somos o Sporting. Tínhamos a mesma responsabilidade na época passada e estávamos em quarto, mesmo numa posição diferente. A responsabilidade é sempre a mesma, foi isso que nos trouxe a esta situação, com vários jogos sem perder”, refere Rúben Amorim.

O técnico dos leões acrescenta que vai ser necessário “manter esse foco e estar precavidos para tudo. Fomos muito rigorosos com o Paços, tínhamos de ser. Sabemos como devemos entrar, vamos entrar fortes e esperar a inspiração dos nossos jogadores”.

Olhando para a próximo adversário, o Portimonense, Amorim lembra que "é uma equipa que vive um bom momento”.

“O Portimonense estará certamente no melhor momento da época, tem bons valores, que podem jogar em diferentes posições, especialmente na frente. Aí penso que vai jogar o Beto, para jogar na velocidade e ganhar as costas da defesa. Uma equipa forte nas bolas paradas. É das equipas que acerta mais vezes nos lances de bola parada, nomeadamente nos cantos. São muito fortes nisso. Será um jogo muito difícil, mas estamos preparados, treinámos bem e preparámos bem”, referiu.

O Sporting - Portimonense joga-se sábado, a partir das 20 horas.