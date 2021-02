Dias da Cunha seguidor de Rúben Amorim. "Sporting tem de pensar jogo a jogo"

"Há muito mérito do treinador do Sporting que pegou em muitos jovens e conseguiu fazer com que joguem de uma forma extraordinária, tendo em conta que no principio da época a maioria dos jogadores não se conheciam uns aos outros. Os resultados obtidos são fruto do trabalho de Rúben Amorim e da boa escolha que fez dos jovens jogadores", afirma.

Com 10 pontos de avanço sobre o Porto, 11 sobre o Braga e 13 sobre o Benfica, "título" é o tabu menos bem guardado em Alvalade, mas só é assunto "pelo fruto do trabalho de Rúben Amorim", defende o antigo dirigente.

"Vejo o que resta do campeonato exatamente como o treinador vê, uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, e assumi o jogo a jogo", sublinha Dias da Cunha, o último presidente campeão no Sporting, em 2002.

Dias da Cunha "pisa o risco", ao nível do discurso, ao projetar os dois jogos que se aproximam - Portimonense e FC Porto - como partidas que o Sporting pode encarar com mais tranquilidade porque "a vantagem já é suficiente" para tirar alguma pressão da equipa.

No entanto, baseia toda a sua crença, reforça, no trabalho de Rúben Amorim: "mais do que essa pressão de enfrentar o FC Porto, com mais ou menos vantagem, aquilo que eu acredito é na preparação da equipa por parte do treinador".

O antigo presidente estende o reforço de confiança e atribuição do mérito pela campanha da equipa à direção atual, que apoia "desde o primeiro minuto".

"Estive imediatamente ao lado dele [Frederico Varandas]. A minha declaração a apoiá-lo foi a primeira de alguém que não estava no ativo e continuo a apoiá-lo. É uma pessoa extremamente séria e teve mérito na preparação durante os anos em que esteve como médico no clube. Apoio totalmente o trabalho que está a fazer no Sporting", declara.

