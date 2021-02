Nuvens cinzentas no horizonte europeu

As prestações de ontem, tanto do Sporting Clube de Braga como do Sport Lisboa e Benfica, deixaram muito a desejar relativamente às expectativas que haviam sido criadas para os jogos que disputaram a contar para a primeira mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa.

A começar, os minhotos tiveram de enfrentar a primeira contrariedade quando o relógio ainda nem sequer tinha contado os primeiros cinco minutos. O golo apontado pelo “romano” Dzeko obrigou desde logo a uma arrumação diferente da equipa minhota, ou seja, projectar mais a sua defesa para a frente, e jogar direct na esperança de que Sporar pudesse operar a reviravolta.

Só não foi assim como, para agravar a situação, o árbitro romeno deixou passar em claro uma grande penalidade, que a ser assinalada e convertida poderia trazer outra história ao jogo.

E, depois, numa noite com tendência para correr mal, logo a seguir os bracarenses passam a ter uma unidade a menos por força da expulsão (evitável) de Ricardo Esgaio.

A partir daí, terminaram todas e quaisquer possibilidades para os arsenalistas, que viriam ainda a sofrer o segundo golo e, mercê dele, o muito provável o seu afastamento da Liga Europa.

E, para tornar a situação ainda mais desconfortável, também o Benfica pode ter comprometido em Roma a sua presença na mesma competição.

O Arsenal parte para o desafio da Grécia, a segunda mão, com a vantagem de ter marcado um golo fora, pelo que um zero-a-zero final bastará para que chegue à fase seguinte, os oitavos-de-final.

Não são por isso muito risonhas as perspetivas da dupla portuguesa para os jogos da próxima semana.

As dificuldades que ontem enfrentaram poderão tornar-se proporcionalmente maiores, e deitar tudo a perder.