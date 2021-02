Novo Patriarca da Sérvia tem historial de diálogo e amizade com a Igreja Católica

A Igreja Ortodoxa da Sérvia elegeu na quinta-feira o seu novo patriarca, depois de o anterior, Ireneu, ter morrido de Covid-19 no dia 20 de novembro de 2020.

O novo patriarca chama-se Porfírio (Porfirij, em sérvio) e tem 58 anos. Nos últimos anos foi responsável pelos fiéis da Igreja Ortodoxa da Sérvia do norte da Croácia e de toda a Eslovénia, tendo nessa capacidade cultivado boas relações com a Igreja Católica, sobretudo na Croácia, onde estava baseado.

O processo de eleição do Patriarca envolve a votação por parte dos membros do Santo Sínodo de três candidatos. O único requisito é que sejam bispos com pelo menos cinco anos de experiência. Os três nomes finais são colocados em envelopes, no interior de uma Bíblia, e retirados à sorte.

Porfírio era de longe o mais novo dos três candidatos finais e torna-se assim o 46.º Patriarca da Igreja Ortodoxa da Sérvia. Esta Igreja faz parte da mesma comunhão de Igrejas Ortodoxas que inclui a Rússia, a Grécia e a maioria dos países do leste da Europa.

A igreja desempenha um papel muito importante na sociedade sérvia, do Montenegro e da diáspora sérvia que tem uma importância grande nos países vizinhos. Dada a história de conflito na região, o fator religioso mistura-se frequentemente com o nacionalismo, levando a que a relação tensa entre sérvios e croatas, sobretudo, se reflita nas relações inter-religiosas.

Nesse sentido, a eleição de Porfírio pode ser uma boa notícia para as relações ecuménicas uma vez que durante o seu ministério em Zagreb o agora Patriarca estabeleceu boas relações com a hierarquia católica e era mesmo professor convidado em instituições de ensino católicas.

Porfírio é ainda um homem próximo do mundo da cultura. Quando foi responsável pelo mosteiro de Kovij, nos anos 90, vários jovens entraram para a vida consagrada sobre a sua influência e o mosteiro tornou-se um centro espiritual para pessoas do mundo das artes e da música. Desde então, o seu ministério tem incluído um trabalho próximo com toxicodependentes, tendo fundado um projeto chamado “Terra dos Vivos”, composto por vários campos onde se trata a toxicodependência e outras doenças aditivas.

O novo patriarca da Sérvia torna-se ainda o mais novo dos nove patriarcas da comunhão Ortodoxa Oriental.