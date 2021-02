Jovens preparam a Páscoa ao ritmo da Palavra de Deus

Os jovens da Diocese de Bragança-Miranda vão percorrer o caminho até à Páscoa, em “Lectio Divina” semanal.

A iniciativa surgiu há alguns anos, com a chegada de D. José Cordeiro à diocese, como “proposta aos jovens e tem vindo a sofrer algumas melhorias, algum progresso, sobretudo na simplicidade, na interioridade, naquilo que se pretende neste tipo de oração, no estudo da Palavra e da concretização da Palavra na vida”, explica à Renascença a irmã Conceição Borges.

Devido à pandemia de Covid-19, as “Lectios Divinas vão-se descentralizar e vão ser uma em cada ponto da diocese, sobretudo nos quatro arciprestados”, indica a responsável pela pastoral juvenil, acrescentando que presencialmente estará “apenas uma pequena equipa que orienta e os restantes jovens estarão em oração, através da transmissão online pelo Facebook do secretariado”.

A dinâmica para este ano é bastante diferente, observa a irmã Conceição Borges, “porque vai ao encontro das comunidades”.

“O facto de não estar tão centralizada aqui em Bragança, há comunidades que vão ter a sorte de a poder dinamizar na sua terra, na sua Igreja, apesar da pandemia, mas, pelo menos, senti-la-ão mais próxima”, realça.

Os temas dos encontros são propostos pelo bispo diocesano, D. José Cordeiro, tendo em conta o “plano pastoral e as temáticas da Igreja Universal, como, por exemplo, da Jornada Mundial da Juventude”.

“Na preparação dos temas que propõe às equipas dinamizadoras, utiliza-os como um processo, neste caso, de preparação para a Páscoa, sobretudo, na vertente da oração e da atenção à Palavra de Deus”, acrescenta.

De acordo com a irmã Conceição Borges, “os jovens gostam bastante desta dinâmica, que foi apresentada como boa prática no documento do Sínodo sobre os jovens, o documento a nível nacional que foi como contributo para Roma”.

“Os jovens gostam de participar, tanto aqueles que dinamizam, na estrutura e na preparação, como aqueles que, simplesmente, estão na assembleia e rezam connosco”, afirma a religiosa.

A Lectio Divina é um método de oração que assenta na reflexão da Palavra de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, com vista a uma vida mais voltada para Deus e ao incremento do conhecimento das Escrituras.

“É isso que se pretende e é o grande desafio”, conclui a irmã Conceição Borges.

A iniciativa, dinamizada pelos "jovens dos quatro arciprestados da diocese" de Bragança-Miranda, vai realizar-se todas as sextas-feiras da Quaresma, pelas 21h00, e será presidida por D. José Cordeiro.

Em cada semana um tema

O primeiro encontro tem lugar esta sexta-feira, com o tema “Jovem, Eu te digo, levanta-te” e estará a cargo dos jovens do arciprestado de Bragança.

No dia 26 de fevereiro, os jovens do arciprestado de Mirandela centram a reflexão no tema “Um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos”.

A 5 de março, será a vez dos jovens do arciprestado de Miranda, com o tema “Como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela”.

No dia 12 de março, a “Lectio Divina” vai refletir o tema “Fiéis à doutrina dos Apóstolos, à participação na fração do pão e nas orações... louvando a Deus e sendo bem vistos pelo povo” e será orientada pelos jovens de Vila Flor.

No dia da Solenidade de S. José (Dia do Pai) e 8.º aniversário da inauguração do Pontificado do Papa Francisco, a celebração analisa o tema “Ide, pois, ensinai todas as gentes”, sob a responsabilidade dos jovens do arciprestado de Moncorvo.

Os jovens de Vimioso encerram a edição deste ano, a 26 de março, com a interpretação da frase bíblica “Pedi ao senhor da messe que mande operários para a sua messe”.

A iniciativa “Lectio Divina” é coordenada pelo Secretariado diocesano da Pastoral Juvenil Vocacional (SDPJV) da Diocese de Bragança-Miranda.

Os encontros orantes vão contar com a participação de jovens do Corpo Nacional de Escutas, da Juventude Eucarística Franciscana, Movimento Eucarístico Juvenil, Instituto Politécnico de Bragança, dos Convívios Fraternos, plataforma "Jovens sem Sofá", catequese, docentes de EMRC, Lar de S. Francisco, Fundação Casa de Trabalho e do Seminário de S. José".