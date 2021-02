Tiquinho Soares treina no Porto à espera para rescindir com clube chinês

Tiquinho Soares está a treinar na cidade do Porto e espera rescindir, em breve, o contrato com o Tiajin Teda, clube chinês para o qual se transferiu em outubro. O antigo ponta de lança do FC Porto alega salários em atraso e pode tornar-se um jogador livre, informa o site "globoesporte".

Com contrato até 2023, Soares revela que já notificou o clube e espera resolver a situação o mais rápido possível

"Não vejo a hora de voltar a treinar novamente com um grupo, ser convocado para os jogos e atuar", diz o jogador, citado pelo "globoesporte".

Soares voltou a Portugal e está a "manter a preparação física na cidade do Porto", que foi a sua casa durantes três anos e meio. Em outubro deixou o Dragão e rumou à China. O Tiajin Teda pagou cerca de 6 milhões de euros pela transferência do jogador que estava em fim de contrato com o FC Porto.