Presidente do Grémio confirma 15 milhões por um "Pepê feliz" a quem "foi feita a vontade"

O presidente do Grémio, de Porto Alegre, confirma os 15 milhões de euros pagos pelo FC Porto para assegurar Pepê.

O extremo brasileiro, de 23 anos, rubricou um vínculo de cinco temporadas com os dragões, até 2026, com uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Pelos direitos desportivos do primeiro reforço para a nova época, o FC Porto desembolsa a quantia de 15 milhões, tornando-se Pepê a quarta contratação mais cara da história dos azuis e brancos. Uma cifra só superada pelos 20 milhões de euros pagos por Óliver Torres e Imbula e os 19 por Hulk.

Em declarações exclusivas, esta sexta-feira, a Bola Branca, horas após a oficialização do negócio, Romildo Bolzan Junior dá conta de um Pepê "feliz", pois "fizemos a vontade do jogador. Quinze milhões? Foi isso, sim". O emblema gaúcho salvaguarda igualmente 12,5% do valor de uma futura transferência, o que, segundo o líder gremista, "acontece em todos os negócios. E o Porto é um clube vendedor".

Romildo Bolzan Junior admite, por outro lado, que "gostaria de continuar com Pepê, um jogador decisivo, mas... é a vida". Ao mesmo tempo, adianta que não haverá nenhum jogo de despedida do atacante, que terá de se apresentar ao trabalho no FC Porto no início da próxima temporada. Até lá, o presidente do Grémio acredita que Pepê vai permanecer concentrado e focado no Tricolor de Porto Alegre, nos próximos meses.

"Ele vai jogar, sim [este domingo contra o At. Paranaense, para o campeonato], pois só sai daqui em junho. A equipa está a ser preparada (também) para disputar a final da 'Copa' do Brasil no dia 28 [a primeira mão, em Porto Alegre, contra o Palmeiras de Abel Ferreira]. Vai continuar concentrado, porque é um jogador de boa índole, um rapaz de boa formação, muito profissional, e vai querer dar uma resposta de agradecimento por tudo o que Grémio fez por ele. Vai preparar algum jogo de despedida? Não, não fazemos isso. Depois receberá uma homenagem, uma placa...", revela o dirigente, nesta entrevista a Bola Branca.

Everton com pouca Luz?

Antes de Pepê, o Grémio foi notícia em Portugal pela transferência de outra estrela da sua companhia para outro grande do nosso futebol: Everton 'Cebolinha', até ao momento, ainda não brilhou como se esperaria no Benfica, mas Romildo Bolzan Junior - sublinhando desconhecer o que está, de facto, a suceder - encontra duas hipóteses para justificar o ocaso do extremo internacional canarinho das águias.

"Talvez uma fase [menos boa] ou mau aproveitamento", supõe o presidente do emblema de Porto Alegre, a terminar.