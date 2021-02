Dragão de Champions também na Madeira, porque "FC Porto não pode atirar a toalha ao chão na Liga"

Paulo Alves, antigo avançado formado no FC Porto e com passagem pelo Marítimo, concorda com o discurso anti relaxamento de Sérgio Conceição para com os seus jogadores, antes de mudar o "chip" para o campeonato.

Depois da vitória (2-1) sobre a Juventus, a contar para a Liga dos Campeões, o técnico disse querer ver a mesma atitude da equipa também na Liga, em que o FC Porto está a dez pontos do líder, o Sporting. A começar já pela visita ao Marítimo, a contar para a ronda 20. Paulo Alves admite, em Bola Branca, perceber Sérgio Conceição, levando em linha de conta exemplos passados.

"Fundamentalmente é isso. Tenho treinado na II Liga e, às vezes, acontece que, em jogos de Taça de Portugal ou de Taça da Liga, em confrontos com os grandes, há uma diferença [para melhor]. Por vezes até perguntamos: como é que não conseguimos reproduzir isto em jogos do campeonato?", admite o atual técnico, de 51 anos.

Proibido desistir da Liga

Para Paulo Alves, o FC Porto "não pode atirar a toalha ao chão" na principal prova doméstica.

"São já muitos os pontos de diferença [para o primeiro lugar] e há aqui uma janela [a seguir na Madeira e, depois, no clássico com o Sporting] para fechar um bocadinho essa vantagem do Sporting e, eventualmente, poder relançar o campeonato", explica.

Na opinião de Paulo Alves, a deslocação dos dragões aos Barreiros assume, deste modo, capital importância, uma vez que pode influenciar o embate com o Sporting na jornada seguinte. O ex-futebolista justifica-o com a questão da "motivação".

"Costuma dizer-se que a vitória num jogo representa 50 por cento do jogo a seguir. E as vitórias trazem vitórias. Sendo que o desafio a seguir pode significar, também, a entrega do campeonato ao Sporting se o Porto não ganhar", acrescenta.

Taremi, o indiscutível

No plano particular, nesta fase da época, Paulo Alves observa um Mehdi Taremi "indiscutível" no conjunto azul e branco.

O ponta de lança iraniano estreou-se a marcar na Liga dos Campeões perante a Juventus e é nesta altura um "tipo de jogador importante, que não acusou a mudança do Rio Ave para o FC Porto".

Paulo Alves acredita mesmo que Taremi "começa a ser" indiscutível". "Tem sido consistente, a fazer golos. Não define tudo sozinho, mas pode ter, de jogo para jogo, uma importância cada vez maior", finaliza.