​Reuniões do Infarmed “não têm servido”. PSD quer comissão para acompanhar pandemia

Veja também:



O PSD quer que seja criada uma comissão científica permanente de apoio e acompanhamento da resposta à pandemia. A sugestão é avançada à Renascença pelo deputado Ricardo Baptista Leite.

“Apresentamos esta proposta apelando à criação de uma comissão que não dependa do Governo, que seja constituída a partir da Assembleia da República, envolvendo também as universidades portuguesas, para ter um caráter permanente, independente e multidisciplinar”, explica.

O social democrata que seria a solução para evitar decisões erráticas, tardias e desadequadas, dado que, diz Baptista Leite, as “famosas reuniões do Infarmed com especialistas indicados pela Direção Geral da Saúde não têm servido o seu propósito pleno”.

“Aqueles que são convidados para apresentar as suas visões acabam por não consensualizar previamente as suas diferentes posições científicas, nem fazem apresentações verdadeiramente orientadas para aquilo que será a decisão por parte dos governantes”, diz o deputado.

Por isso, acrescenta, “temos apelado a que houvesse um esforço de redirecionar aquilo que são as apresentações para propostas concretas”.

Portugal atravessa novo período de confinamento, sendo que o atual acabou por conduzir ao encerramento das escolas no dia 22 de janeiro. Apesar da descida de casos no país, o Governo tem insistido que é cedo para começar a falar sobre alívio das medidas.