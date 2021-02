Surto na Casa do Artista com 33 infetados, cinco estão internados

O número de infetados no surto de covid-19 na Casa do Artista, em Lisboa, aumentou, desde segunda-feira, para 33 pessoas, cinco das quais, todas residentes, estão internadas, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte da ARSLVT.

De acordo com a mesma fonte, entre os residentes da Casa do Artista, há "18 casos ativos, 13 dos quais estão na instituição, devidamente separados dos negativos, e cinco estão internados". Além disso, há 15 casos ativos entre os funcionários, que estão "a cumprir isolamento nas respetivas casas".

Desde o início do surto na Casa do Artista, durante o mês de janeiro, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) registou oito óbitos naquela instituição.

À agência Lusa, a ARSLVT salientou que, "como é habitual, a autoridade de saúde local, em articulação com a direção da Casa do Artista, determinou as medidas de Saúde Pública adequadas à situação, de acordo com as orientações da DGS [Direção-Geral da Saúde], como sejam a avaliação e a ativação do plano de contingência, testagem, confinamento dos casos positivos e separação dos positivos e negativos".

Na segunda-feira, o número de casos ativos de covid-19 na Casa do Artista era, segundo a ARSLVT, de 29 pessoas, 15 dos quais residentes e 14 funcionários.

No dia 25 de janeiro, a direção da Associação de Apoio aos Artistas - Apoiarte, que gere a Casa do Artista, havia referido, num comunicado partilhado na rede social Facebook, que era "com enorme tristeza e preocupação", e após "onze meses imunes à pandemia que assolou todo o mundo" que, "infelizmente, testaram positivos alguns dos residentes e funcionários".

A Casa do Artista tem cerca de 70 residentes e de 30 funcionários.

