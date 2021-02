Menos 11,5 milhões de consultas presenciais nos centros de saúde em 2020

Os dados são do Movimento Saúde em Dia, criado pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, analisados a partir dos números oficiais do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Mostram o impacto da luta contra a pandemia da Covid-19 nos cuidados de saúde em Portugal.

No total do ano passado, houve menos 7,9 milhões (38,2%) de consultas médicas presenciais nos centros de saúde e uma redução de 3,6 milhões (17,9%) nos contactos presenciais de enfermagem.

Em novembro de 2020, segundo mês da segunda vaga da pandemia do novo coronavírus e quando surgiam milhares de novos casos por dia, houve o maior número de consultas médicas presenciais: 3,28 milhões, contra os 2,55 milhões do ano anterior (mais 28,6%).

Foi em abril de 2020, a meio do primeiro estado de emergência (durou de 19 de março a 2 de maio), que se verificou o menor número de consultas médicas presenciais: 1,96 milhões, contra as 2,43 registadas em 2019.

Também foi notório o impacto do novo coronavírus nos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, cujos dados alongam-se apenas até novembro de 2020.

Foram realizados, no ano passado, menos 25 milhões (25,4%) de exames e análises relativamente a 2019. A especialidade mais afetada, em termos percentuais, foi a otorrinolaringologia, com menos 48,5%. A maior queda, a nível absoluto, pertenceu à medicina física e reabilitação, com menos 12,4 milhões atos do que em 2019.

A realização de rastreios a doenças oncológicas sofreu igualmente com a combate ao SARS-CoV-2.

Após o final de 2020, há menos 20,7% de mulheres com registo de realização de rastreio ao cancro da mama e menos 11,6% com o rastreio ao cancro do colo do útero atualizado. Também houve menos 7,1% de utentes inscritos com rastreio ao cancro do cólon e reto efetuado.

Dados que mostram o efeito que a pandemia da Covid-19 teve nos cuidados de saúde em Portugal.