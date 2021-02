Mais 67 mortos e 1.940 infetados. Internados baixam, mas ainda há 669 em cuidados intensivos

Veja também:



O boletim diário da Direção-Geral da Saúde aponta para mais 67 mortos e 1.940 infetados com Covid-19. De acordo com o documento desta sexta-feira, há novo recuo do número de internados para 3.584, menos 235 do que ontem, dos quais 669 em cuidados intensivos (menos 19 do que ontem).

Segundo os dados da DGS, há agora menos de 90 mil casos ativos (87.082), menos 2.531 do que ontem.

A Madeira regista um grande aumento de casos, mais 140 do que ontem. Nos Açores há nota de apenas 11 novas infeções. No continente, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 975 novos casos, o Norte 403, o Centro 287, o Algarve 75 e o Alentejo 49. Em termos percentuais, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser responsável por 50% dos novos casos, seguido do Norte com 21% e o Centro com 15%.

Na atualização diária sobre a evolução do plano de vacinação, a Direção-Geral da Saúde informa que, até ao fim de quinta-feira, já foram administradas 618.636 vacinas, 229.975 mil pessoas já com as duas doses tomadas e 388.661 com a primeira dose.



No total, desde o início da pandemia, o país contabiliza 794.769 casos positivos e 15.821 vítimas mortais.