"Há muitos doentes que não têm rosto nem nome", avisa Miguel Guimarães

O número consta de um relatório da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) e revela como a pandemia fez com que houvesse uma quebra significativa no número de consultas, cirurgias e diagnósticos médicos.

Miguel Guimarães diz-se preocupado com os diagnósticos cada vez mais tardios e com a diminuição do número de primeiras consultas.

“Se eu não tenho doentes a entrar nos hospitais, se não tenho doentes a fazerem exames complementares de diagnóstico e terapêutica, se eu não tenho doentes inscritos para cirurgias que precisam de fazer, obviamente que estes doentes não entram no sistema, não estão em lista de espera e são dificilmente recuperáveis. Há muitos doentes que não têm rosto nem nome”, remata.

O relatório divulgado pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares revela ainda que nos últimos dois anos houve uma queda abrupta no rastreio a doenças oncológicas.

E detalha: “a diminuição, em termos de mulheres que não fizeram o rastreio do cancro da mama superou os 169 mil; no caso do cancro do colo do útero, foram menos 140 mil mulheres a realizar o rastreio; no caso do cancro do colon e reto, foram menos 125 mil portugueses”.

Para Miguel Guimarães, as contas são simples de fazer: “se formos verificar o resultado dos rastreios por 1.000 pessoas rastreadas, há uma série de diagnósticos de novo que não foram feitos durante este ano, o que é preocupante”.

Projetando o futuro, o bastonário da Ordem dos Médicos antecipa um cenário pouco animador, admitindo que, além da crise económica, o país vai atravessar "uma crise dos doentes não Covid" com mais problemas no que toca à saúde mental, mais mortalidade e mais morbilidade.

“Temos que começar já a tentar que essa crise não seja tão grande, quer na mortalidade, quer na morbilidade (…) nós não sabemos quantos doentes com insuficiência cardíaca acabaram por falecer por não terem tido acesso a cuidados de saúde, ou quantos doentes com diabetes entraram em insuficiência renal, porque descompensaram”, conclui o bastonário da Ordem dos Médicos.