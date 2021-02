Governo vai comprar mais computadores com mais 500 ME inscritos no Plano de Resiliência

O Plano de Recuperação e Resiliência tem 500 milhões de euros de dotação para a escola digital que, entre outros equipamentos, vai permitir a aquisição de mais computadores para alunos e professores, ao longo dos próximos anos.

A informação foi revelada esta sexta-feira pelo ministro da Educação, no final de uma videoconferência com os seus 26 homólogos da União Europeia.

“São mais 500 milhões de euros para a educação digital, para podermos melhorar a capacidade de cada uma das nossas escolas, a formação dada aos nossos docentes e, também, todo o apetrechamento dos nossos estabelecimentos de ensino”, referiu o ministro, que também incluiu o ensino profissional como outra das prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência.

O mecanismo prevê “710 milhões de euros que permitem alocar a estas vias de dupla certificação, profissional e académica, para que o alinhamento que queremos entre o mundo do trabalho e o mundo da educação se possa fazer com outra pertinência, para que o abandono escolar possa ser combatido, também, a partir daí através das vias profissionalizantes e, por outro lado, podermos apetrechar cada vez melhor as nossas escolas do ensino profissional”, sublinhou Tiago Brandão Rodrigues no final de uma videoconferência em que os ministros da Educação dos 27 discutiram a equidade, a inclusão e o sucesso escolar, mas, também, os efeitos da pandemia, que vai aumentar ainda mais as desigualdades na educação.

[notícia atualizada às 20h34]