​Governo desvaloriza atrasos das vacinas. “Estamos muito perto do que tínhamos previsto”

O secretário de Estado da Saúde desvaloriza o atraso na chegada das vacinas contra a Covid-19, garantindo que o plano de vacinação está a decorrer sem grandes sobressaltos.

“Provavelmente em vez dos 11 milhões que estariam previstos no final do primeiro semestre de vacinas em global, estaremos na ordem dos oito ou nove milhões, o que ainda assim poderá chegar para vacinar 3,6 milhões de pessoas, o que me parece que ainda assim vai corresponder aquilo que era a fase inicial do plano", disse Lacerda Sales aos jornalistas, em Coimbra.

"Mesmo com estes cortes que têm acontecido, estamos muito perto do que tínhamos previsto no plano inicial”, reforça.

Segundo Lacerda Sales cerca de 6,3% da população está vacinada, sendo que 2,3% com as duas doses.

"O plano de vacinação está em alinhamento com os países da Europa."

Referiu-se ainda à mudança de concentrar o esforço de vacinação nos mais velhos. "Há de facto uma grande prioridade em proteger as faixas etárias mais vulneráveis", explicou, garantindo que "isso não significa que os serviços essenciais não sejam vacinados".

Sobre o tempo de confinamento que o país atravessa, afirmou: "É prematuro estarmos a falar de desconfinamento".

"O que queremos assegurar é que cada um de nós possa seguir o que são as regras. Queremos garantir um confinamento seguro", reforçou o secretário de Estado.