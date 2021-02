​Fim de semana de inverno com chuva, granizo, vento forte e neve

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um fim de semana com tempo próprio de inverno devido a uma superfície frontal de grande atividade.



Os efeitos deste fenómeno vão começar a fazer-se sentir no sábado com precipitação “associada a muito vento” que “será forte no litoral oeste, onde as rajadas podem atingir cerca de 80/90 km por hora, nas terras altas as rajadas podem atingir os 110 km por hora”, descreve a meteorologista Maria João Frada.

Para domingo, esperam-se “aguaceiros que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, serão de neve em cotas relativamente baixas”.

Ainda segundo o IPMA, para sábado prevê-se uma mínima de cinco graus na Guarda e uma máxima de 19 graus em Faro e Évora. No domingo, as temperaturas caem. A mínima mais baixa regista-se novamente na Guarda, mas apenas um grau e a máxima mais alta será de 15 graus em Faro e Santarém.

As previsões colocam quase todo o território nacional sob aviso amarelo, devido à chuva e à agitação marítima.