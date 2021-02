Covid-19. Caves de Vinho do Porto com menos 81,8% de visitantes em 2020

As Caves de Vinho do Porto, em Gaia, receberam menos 81,8% de visitantes em 2020 face a 2019, depois de um período encerradas devido à pandemia de covid-19, avançou a Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP).

Em 2020, as caves situadas na marginal de Vila Nova de Gaia, registaram 250 mil visitantes, depois de em 2019 terem tido 1,37 milhões, adiantou a associação, em comunicado.

No topo dos visitantes estão os portugueses (46.704), os espanhóis (44.536) e os franceses (37.151).

Seguem-se os brasileiros (15.042), os britânicos (14.503) e os alemães (14.130).

No fundo da tabela estão os turistas vindos do Japão, Rússia e Canada.

Em 2019, as Caves de Vinho do Porto tinham conseguido um novo recorde de visitantes com 1,37 milhões, um aumento de 8,8% face a 2018 e de 6,1% em relação a 2017 que, até à data, tinha sido o maior de sempre, referiu a AEVP.