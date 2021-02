​Nova variante de Covid identificada no Japão. Há 93 casos registados

Veja também:

As autoridades japonesas identificaram uma nova variante da Covid-19. Até ao momento foram identificados 92 casos, 91 na região de Kanto e dois em aeroportos.



“Pode ser mais contagiosa do que as estirpes convencionais e se continuar a propagar-se domesticamente, pode conduzir a uma rápida subida do número de caso”, disse o ministro de Estado japonês Katsunobu Kato, em declarações ao jornal australiano ABC.

A nova variante possui a mutação E484K na proteína spyke do SARS-CoV-2, à semelhança do que acontece com outras variantes.

O executivo nipónico está a reforçar a vigilância para travar a disseminação de novas variantes que podem ser mais resistentes à vacina contra a Covid-19, num momento em que arrancou com o seu plano de vacinação.

Recentemente, as autoridades identificaram um surto, num centro de imigração em Tóquio. Cinco funcionários e 39 detidos estrangeiros testaram positivo à Covid-19.

Os 130 detidos na instalação foram testados para o vírus, de acordo com um porta-voz do Gabinete Regional de Imigração de Tóquio. Nenhum dos casos é grave, e todos os infetados estão isolados.

Desde o início da pandemia, o Japão já registou 420.408 casos da doença, 7.196 acabaram por morrer.