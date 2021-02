"Nada está além do reino das possibilidades". Joe Biden felicitou missão "Perseverança"

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, congratulou a equipa responsável pela “aterragem história” do robot “Perseverance” (“Perseverança”, em português) em Marte, que mostrou que “nada está além do reino das possibilidades”.

“Parabéns à NASA [Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço] e a todos cujo trabalho árduo tornou possível a aterragem história do “Perseverance”. Hoje provou-se mais uma vez que com o poder da ciência e a ingenuidade norte-americana nada está além do reino das possibilidades”, escreveu Biden na rede social Twitter durante a noite desta quinta-feira.

O 'tweet' foi acompanhado de uma fotografia do Presidente dos EUA a olhar para uma televisão que transmitia em direto o pouso do “Perseverance”.

O robô “Perseverance”, da missão da NASA, pousou hoje, pelas 20h56 de Lisboa, na superfície de Marte, para recolher amostras do solo e de outros elementos do planeta.

A aterragem do “Perseverance” (“Perseverança”), uma missão não tripulada da Administração de Aeronáutica e Espaço (NASA), foi transmitida nas redes sociais Twitter e YouTube e também na página oficial da NASA na internet, desde as 19h15 em Lisboa.