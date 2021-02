Espanha regista 11.435 novos casos e 397 mortes nas últimas 24 horas

Veja também:

Espanha registou esta sexta-feira 11.435 novos casos de Covid-19, elevando para 3.133.122 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram 397 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para 67.101 desde o início da pandemia.

O número de novos casos baixou de quinta-feira para esta sexta-feira de 14.515 para 11.435, e o de mortes subiu de 388 para 397.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, tendo passado de quinta para sexta-feira de 321 para 295 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (427), Andaluzia (344), País Basco (340) e Castela e Leão (340).