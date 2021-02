Enviem 5% das vacinas aos países mais pobres, apela Macron à UE e aos EUA

O Presidente francês alega que os países em vias de desenvolvimento estão a comprar as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer a “preços astronómicos” (duas a três vezes superiores aos conseguidos pela União Europeia), situação que permite a entrada de vacinas provenientes da China e da Rússia, com menos eficácia comprovada.

"A chave é agir rapidamente. Não estamos a falar de biliões de doses no imediato nem sequer de biliões de euros", afirma Emmanuel Macron nesta sexta-feira. “Trata-se de alocar de forma muito mais rápida 4-5% das doses que temos”, defende numa entrevista ao Financial Times.

O Presidente francês pede à Europa e aos Estados Unidos que enviem, com urgência, até 5% do seu stock de vacinas contra a Covid-19 para países em desenvolvimento.

A atual situação representa “uma aceleração sem precedentes da desigualdade global, o que insustentável também ao nível político por abrir caminho a uma guerra de vacinas. Podemos ver as estratégias da China e da Rússia”, destaca.

Por isso, nesta entrevista concedida uns minutos antes da cimeira online do G7, Macron defende que “cada país deve reservar uma pequena parte das doses que tem, para se transferir dezenas de milhões delas muito rápido e as pessoas no terreno vejam as coisas acontecerem”.

“Não vai mudar as nossas campanhas de vacinação”, sublinha.

O chefe de Estado francês apela ainda aos grandes grupos farmacêuticos que transfiram a tecnologia, de modo a acelerar a produção global de vacinas e que sejam transparentes na definição de preços.

“Iremos fazer toda a pressão que conseguirmos” nesse sentido, garante.