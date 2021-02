Cruz Vermelha amplia ajuda humanitária em Cabo Delgado

De acordo com Peter Maurer, serão ampliados os programas centrados na assistência, saúde e também os programas de formação na promoção do Direito Internacional Humanitário (DIH) para portadores de armas.

"O povo moçambicano enfrenta hoje uma tripla crise humanitária com ameaças persistentes devido às alterações climáticas, à pandemia Covid-19 e ao conflito armado. Continuamos ao lado de Moçambique, nestes tempos difíceis, e iremos aumentar o nosso apoio”, garantiu o presidente do CICV, Peter Maurer, no final de uma visita aquele país africano.

Segundo uma avaliação feita por especialistas de saúde do CICV, 39 das 55 unidades de saúde (71%) em 9 distritos de Cabo Delgado afetados pelo conflito (há 17 distritos no total) não estão operacionais.

Ainda de acordo com o mesmo relatório, “686 profissionais de saúde fugiram dos seus locais de trabalho devido à insegurança”.

“Em Macomia, no final de maio de 2020, após um ataque à cidade, quase toda a população fugiu para o campo e as infraestruturas, incluindo uma maternidade que foi reabilitada pelo CICV depois do ciclone Kenneth, foram destruídas. Esta era a única maternidade em quilómetros”, detalha a organização humanitária.

A Cruz Vermelha vai ainda continuar a assegurar ajuda “às comunidades deslocadas e anfitriãs a localizar seus entes queridos desaparecidos ou estabelecer contato com eles”.

“Irá também doar utensílios domésticos essenciais, sementes, ferramentas e kits de pesca para ajudá-los a reconstruir as suas vidas. Finalmente, irá apoiar iniciativas para assegurar condições adequadas de detenção e tratamento dos detidos”, pode ler-se no comunicado.

O presidente do CICV lembra que mais de 500 mil pessoas fugiram do surto de violência na província de Cabo Delgado, no norte do país, desde o início de 2019.

“A maioria delas fugiu para zonas urbanas e periurbanas, como Pemba, Montepuez e Metuge, colocando pressão adicional sobre as comunidades e infraestruturas frágeis, incluindo serviços médicos", detalha Peter Maurer, acrescentando que “as instalações e o pessoal de saúde foram vitimadas duplamente, pelo ciclone Kenneth e pela violência que causou a fuga de profissionais de saúde e a destruição de mais instalações, incluindo aquelas reabilitadas pós-ciclone".