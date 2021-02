Medvedev marca duelo com Djokovic na final do Open da Austrália

Daniil Medvedev marcou encontro com Novak Djokovic na final do Open da Austrália de 2021, primeiro torneio do ano do Grand Slam, esta sexta-feira, depois de derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, por 6-4, 6-2 e 7-5.

O russo, número quatro do mundo, ganhou os dois primeiros parciais com relativa facilidade, mas quase cedeu no terceiro. Tsitsipas, quinto classificado do "ranking" ATP, que tinha operado uma reviravolta incrível frente a Rafael Nadal nos quartos de final, chegou a ter dois "set points". Porém, depois de perdê-los, o grego quebrou e Medvedev aproveitou para encerrar rapidamente o encontro das meias-finais.

No domingo, o russo vai defrontar o sérvio Djokovic, número um mundial e que nunca perdeu uma final no piso rápido de Melbourne.

Em declarações logo após o encontro, Medvedev, de 25 anos, que nunca venceu um Major, contra os 17 de Djokovic, atirou toda a pressão para os ombros do campeão em título. "Ele nunca perdeu uma final aqui. É ele quem toda a pressão. Ele tem mais coisas a perder", declarou.