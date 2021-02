Hóquei em patins. Sporting vence OC Barcelos

O Sporting derrotou o OC Barcelos, por 4-2, em partida da jornada 20 do campeonato de hóquei em patins.

Pelos leões marcaram Romero, Toni Pérez (2) e Ferran Font.

Já pelos líderes do campeonato descontaram Reinaldo Ventura e Miguel Rocha.

A equipa de Alvalade regressou aos jogos depois de quase um mês em isolamento profilático devido à Covid.

Com este triunfo, o Sporting sobe ao quarto lugar, com 36 pontos, mas ainda com um jogo em atraso.

Já a turma de Barcelos mantém-se na liderança, mas pode vir a ser ultrapassado esta jornada pelo FC Porto.