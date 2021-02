Boavista e Moreirense abrem jornada 20 do campeonato

O Boavista, penúltimo classificado, defronta hoje, às 20h30, o Moreirense, sétimo posicionado, no Estádio do Bessa, no encontro que abre a 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com 15 pontos, os mesmos que o Famalicão, que é o lanterna-vermelha do campeonato, o Boavista procura apenas a terceira vitória na prova, segunda em casa, depois de, na última ronda, ter alcançado um motivador empate (2-2) na casa do campeão nacional FC Porto, num encontro em que até esteve a vencer por 2-0. Por seu lado, o Moreirense leva uma série de três jogos sem perder (duas vitórias e um empate) e na última jornada alcançou uma igualdade caseira perante o Benfica (1-1). Em caso de vitória, a formação de Moreira de Cónegos pode começar a alimentar alguma ambição europeia, já que Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, quinto e sexto classificados, respetivamente, defrontam-se no domingo. I Liga, 20.ª jornada Sexta-feira, 19 fev: Boavista — Moreirense, 20h30 Sábado, 20 fev: Belenenses SAD — Nacional, 15h30 Gil Vicente – Santa Clara, 17h30 Sporting — Portimonense, 20h30 Domingo, 21 fev: Rio Ave — Famalicão, 15h00 Paços de Ferreira – Vitória de Guimarães, 15h00 Sporting de Braga — Tondela, 18h00 Farense — Benfica, 20h15 Segunda-feira, 22 fev Marítimo – FC Porto, 19h00