Belenenses SAD vai disputar “final” contra o Nacional

O treinador da Belenenses SAD considera que a partida contra o Nacional “é fundamental para darmos um salto. É uma final porque com um adversário direto”.

Petit deixou elogios aos insulares. “Será uma partida difícil, diante de uma equipa boa, bem orientada, com bons princípios. Uma equipa com jogadores possantes, fortes, que explora bem a profundidade, que marca muitos golos, mas que também se expõe muito. E nesses momentos temos de saber conde atacar, concentrados, com intensidade e organização”.

Segundo o técnico dos azuis, “o campeonato está muito competitivo, difícil, com as equipas muito juntas, mas o mais importante é pensar no jogo de amanhã, queremos muito encostar ao Nacional”.

A partida vai disputar-se no estádio do Jamor, depois de uma vistoria ter aprovado o relvado. Foram implementadas várias sementeiras nas zonas mais afetadas, bem como para a intervenção ao nível das pequenas áreas.

O treinador da Belenenses SAD garante que o relvado reúne condições para a prática do futebol.