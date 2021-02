Mourinho acredita que Tottenham pode terminar em lugares Champions

O treinador português José Mourinho ainda acredita que o Tottenham pode terminar a época nos quatro primeiros lugares da Premier League, apesar da má fase que atravessa.

Após liderar em dezembro, o Tottenham, que venceu apenas três dos últimos doze jogos, está agora na nona posição da liga inglesa, com 36 pontos e um jogo a menos, a 20 do líder Manchester City, que soma 56, e a seis do Chelsea (quarto).

Mas para o treinador português José Mourinho, que falava na antevisão do jogo de domingo com o West Ham (quinto, com 42 pontos, em encontro da 25.ª jornada, "ainda é muito prematuro falar em classificação".

"As outras [equipas] ainda têm jogos em atraso. Nós já fizemos dois jogos contra o Liverpool, Chelsea e Manchester City. Há equipas que ainda nem jogaram o segundo jogo contra uma das equipas mais bem classificadas", defendeu José Mourinho.

A seis pontos do “top 4”, ocupado pelo Chelsea, embora com os mesmos 42 pontos do West Ham, José Mourinho acredita que o Tottenham ainda pode classificar-se para a Liga dos Campeões no final da temporada.

"Tudo pode acontecer, explicou o técnico português. Podemos terminar no 'top 4', no 'top 6' ou fora do 'top 6'. Mas temos de fazer com que aconteça o melhor possível", acrescentou José Mourinho.