Mbappé bate Sérgio Oliveira na eleição do melhor jogador da semana da Liga dos Campeões

Kylian Mbappé foi eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões, esta sexta-feira, batendo a concorrência de Sérgio Oliveira.

Além do médio internacional português do FC Porto, estavam nomeados Mohamed Salah, do Liverpool, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Contudo, o "hat-trick" de Mbappé ao Barcelona (1-4), em Camp Nou, fez a diferença para o avançado francês do Paris Saint-Germain.

Sérgio Oliveira foi um dos grandes destaques da vitória do FC Porto sobre a Juventus, por 2-1, no Dragão, na primeira mão dos oitavos de final.

A segunda mão está marcada para 9 de março, em Turim, às 20h00. O FC Porto sonha com a presença nos quartos de final da Champions.