O Lyon derrotou o Brest por 3-2, em partida da jornada 26 da liga francesa.

Os golos da equipa de Anthony Lopes foram apontados por Paquetá, Aouar e Depay, todos no primeiro tempo.

Pelo Brest descontaram Chardonnet e Cardona.

Com este triunfo, o Lyon assumiu a liderança do campeonato, à condição, com 55 pontos, os mesmos do Lille (que tem menos um jogo).