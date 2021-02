Corentin Tolisso lesiona-se e pode falhar Euro 2020

Corentin Tolisso está em risco de perder o resto da temporada e o Euro 2020, depois de ter rasgado um tendão da coxa esquerda.

O médio francês, de 26 anos, lesionou-se no treino, na véspera, e foi operado com sucesso esta sexta-feira, de acordo com o Bayern Munique. O treinador dos bávaros reconheceu que o prognóstico é desanimador.

"Sinto muito pelo Coco [Tolisso]. Esperamos uma ausência de pelo menos três meses", revelou Hansi Flick, em conferência de imprensa.

Se a melhor previsão - os três meses exatos - se confirmar, Tolisso só regressará aos relvados a meio de maio. A última jornada da Bundesliga está agendada para 15 de maio, a final da Taça da Alemanha para o dia 13 e a final da Liga dos Campeões realiza-se a 29 de maio. O Euro 2020, para que a França se apurou, começa na segunda semana de junho de 2021.

Esta temporada, Corentin Tolisso leva três golos em 22 jogos em todas as competições pelo Bayern, e um golo em duas partidas pela França.