Bétis ganha, William expulso

O Bétis venceu o Getafe (1-0), na partida inaugural da jornada 24 da liga espanhola.

O golo do triunfo foi apontado por Borja Iglesias, de grande penalidade.

William Carvalho esteve em destaque, pela negativa: entrou aos 79 minutos, mas viu dois amarelos (aos 91 e 93 minutos).

Sergio Canales, do Bétis, tinha desperdiçado uma grande penalidade aos 76 minutos.

Com este triunfo, o Bétis subiu ao sexto lugar de La Liga, com 36 pontos. Já o Getafe está no 14.º posto, com 24 pontos.

O campeonato espanhol é liderado pelo Atlético Madrid, com 55 pontos, em 22 jogos.