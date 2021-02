Arteta. “Tivemos oportunidades para marcar mais golos”

O treinador do Arsenal lamenta a falta de eficácia da sua equipa contra o Benfica na partida da Liga Europa.

“Tivemos oportunidades para marcar mais golos. O golo fora de casa tem um peso importante, mas está tudo por decidir. O jogo da segunda mão vai ser muito equilibrado, frente a uma equipa muito bem organizada, agressiva. Foi pena o golo que oferecemos, podíamos ter saído daqui com um resultado melhor”, disse Mikel Arteta.

O técnico dos “gunners” acrescenta que “está tudo por decidir” após o 1-1 na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Sobre a segunda mão, Arteta admite que os encarnados “podem mudar de sistema para uma linha de quatro”.

Em declarações à SIC, o técnico terminou, referindo: “Agora vamos descansar, no domingo temos outro jogo importante com o Manchester City, e depois voltaremos a pensar no Benfica”.

O Benfica e o Arsenal empataram 1-1.