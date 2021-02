André Silva eleito melhor jogador de janeiro da Bundesliga

André Silva foi eleito o melhor jogador de janeiro da Bundesliga.

O ponta de lança internacional português, de 25 anos, marcou sete golos nas cinco vitórias em seis jogos do Eintracht Frankfurt.

Um percurso fantástico das águias negras e que lhes permitiu subir ao terceiro lugar do campeonato alemão, com 39 pontos, a 10 do líder e vigente detentor do título, o Bayern Munique.

Esta está, de resto, a ser a melhor temporada da carreira de André Silva. O avançado leva 19 golos e cinco assistências em 22 jogos.