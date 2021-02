Banco Montepio com prejuízos superiores a 80 milhões de euros em 2020

O Banco Montepio registou uma descida dos lucros de 17% para 5,4 milhões de euros nos primeiros três meses do ano.

De acordo com o "Jornal de Negócios", o banco liderado por Pedro Leitão registou prejuízos de 80,7 milhões de euros em 2020, depois de ter fechado o ano anterior com lucros de 22 milhões.

Os resultados negativos, publicados nesta sexta-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), são justificados pela instituição bancária com o “impacto desfavorável da pandemia de Covid-19, que se refletiu sobretudo no reforço da imparidade para riscos de crédito em 77,5 milhões de euros", que significou uma “componente relevante no valor da imparidade relevada pelo Banco Montepio no exercício de 2020 e que ascendeu a 185,1 milhões de euros”.

Ainda segundo as informações prestadas à CMVM, os prejuízos devem-se também ao plano de ajustamento do quadro de colaboradores e do número de balcões.