Europeu de futebol à vista para a seleção feminina

A seleção portuguesa feminina de futebol pode qualificar-se, esta sexta-feira, para o Europeu de 2021, adiado para o próximo ano devido à pandemia de Covid-19, caso se imponha na Finlândia, na penúltima jornada do Grupo E de apuramento.

O vencedor do jogo de hoje, em Helsínquia, com início às 16h15, garante o primeiro lugar da "poule" e o apuramento direto, uma vez que passará a dispor de três pontos de vantagem sobre o adversário e vantagem no confronto direto, a uma jornada do fim.

Portugal e Finlândia, que empataram 1-1 em novembro de 2019, em Vila Nova de Famalicão, repartem a liderança, com 16 pontos, mais sete do que a Escócia, terceira classificada e adversária da equipa lusa na derradeira ronda, na terça-feira, já sem possibilidade de se apurar.

Em caso de empate a decisão ficará adiada para a jornada final do grupo, em que Portugal visita a Escócia e a Finlândia joga em Chipre, com a seleção que não tem qualquer ponto conquistado.

As finlandesas, em caso de empate no confronto direto têm, neste momento, uma melhor diferença de golos (+16) do que Portugal (+7) e esse seria o fator a aplicar para determinar o desempate entre as duas seleções.

Mesmo em caso de derrota, a seleção treinada por Francisco Neto pode qualificar-se pela segunda vez para o Europeu, cuja fase final se vai realizar em Inglaterra, pela via reservada aos segundos classificados, depois de se ter estreado na prova em 2017, nos Países Baixos, onde foi eliminada na primeira fase.