Jorge Soares não vê melhorias num Benfica com três centrais

Jorge Soares, antigo jogador do Benfica, a equipa de Jorge Jesus não mostrou melhoria da qualidade de jogo com um sistema de três centrais.

Os encarnados empataram, por 1-1, em Roma, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Lucas Veríssimo estreou-se, compondo o trio do eixo com Nicolás Otamendi e Jan Vertonghen. Para José Soares, o novo sistema não trouxe melhorias significativas, talvez devido à falta de "rotina de uma equipa habituada a jogar com dois centrais".

A Bola Branca, o antigo jogador lembra que "as coisas só funcionam" com treino e jogo e só assim "melhoram". "É difícil as coisas correrem bem logo à primeira", salienta.

Transportando essa ideia para o próximo jogo do campeonato, a contar para a jornada 20, sem saber se este sistema se manterá, Jorge Soares considera que, a repetir-se, o Farense "vai explorar e tentar aproveitar algumas fragilidades" inerentes.

Aliás, Jorge Soares, que jogou pelos dois clubes, considera que a equipa algarvia "melhorou um pouco" e que, mesmo não tendo conseguido, no passado, bons resultados, apenas lhe "faltava alguma sorte" que conferisse maior justiça na tabela classificativa.

Embora reconheça que "o Benfica não está numa boa fase", o antigo defesa assinala que nunca é um adversário fácil. Ainda que haja alguma esperança para o Farense, pela frente estará um conjunto "sempre complicado".

O Farense-Benfica joga-se no domingo, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.