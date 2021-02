Tiago Esgaio interessa ao Sporting

O Sporting está interessado na contratação do lateral-direito Tiago Esgaio, da Belenenses SAD, segundo escreve o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, o treinador Rúben Amorim tem acompanhado as prestações do defesa, irmão de Ricardo Esgaio, e pode ser solução para substituir João Pereira na próxima temporada. O defesa-direito deve terminar carreira e o Sporting procura alguém para competir pela posição com Pedro Porro, indiscutível esta época nas opções do técnico.

Tiago Esgaio chegou à I Liga na última época, depois de saltar do Campeonato de Portugal diretamente para a primeira divisão, e tem-se assumido como importante na equipa treinada por Petit. Em duas temporadas, soma quatro golos em 52 jogos realizados.

O defesa formado nos Nazarenos e União de Leiria fez cinco temporadas na terceira divisão, duas no Caldas e três no Torreense, antes de chamar à atenção da Belenenses SAD. Esgaio está em final de contrato com o clube e poderá ser uma opção de baixo custo para o Sporting.