Na Europa é outra loiça

O jogo disputado ontem à noite [quarta-feira] no Estádio do Dragão, no retorno das competições europeias, mostrou-nos a outra face do nosso representante na Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto.

Ou seja, aquela equipa portista que tem vindo a acumular desilusões no nosso campeonato doméstico fez-nos recuar aos seus momentos de grande sucesso, que a levou a conquistar a Liga dos Campeões por duas vezes, a Liga Europa e a Supertaça Europeia.

Sabíamos todos que, apesar de não estar a passar por uma boa fase na presente temporada, a Juventus se apresentava no estádio portista com credenciais suficientes para poder bater o pé ao campeão português, e começar aí a construir a possibilidade de chegar aos quartos de final da mais importante competição da UEFA.

No entanto, o primeiro minuto do jogo desmentiu essa asserção.

Aproveitando um deslize imperdoável à defesa juventina, os dragões marcaram o seu primeiro golo e arrancaram para uma exibição de qualidade, a que o campeão transalpino não foi capaz de dar resposta.

E consolidaram esse avanço com outro golo obtido aos 20 segundos da etapa complementar.

Pareceu então que a história do jogo caminhava rapidamente para o fim, voltando os portistas a sobreporem-se à Juve, através de um futebol bem gizado, de uma excelente organização e de uma grande capacidade de cortar quaisquer iniciativas do seu adversário.

A eliminatória estaria decidida não fora a distração que, quase no fim do jogo, permitiu a um dos companheiros de CR7 atirar com êxito à baliza de Marchesín.

Assim, ficou tudo adiado para o próximo dia 9 de Março.

Em nota de rodapé apenas acrescentamos o desejo de que logo à noite, na Liga Europa, tenhamos também um Benfica diferente daquele que vamos vendo por cá.

Já ao Sporting de Braga, ao contrário, apenas necessita de não mudar o seu "chip".