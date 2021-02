Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, está nomeado para o jogador da semana da Liga dos Campeões.

O internacional português foi escolhido como o melhor em campo para a UEFA na vitória do FC Porto contra a Juventus, por 2-1.

A votação inclui os jogadores que receberam o prémio nos quatro jogos desta semana dos oitavos de final da prova, pelo que Sérgio Oliveira disputa o prémio com Kylian Mbappé, do PSG, Mohamed Salah, do Liverpool, e Haaland, do Dortmund.