Francisco Conceição é o segundo mais jovem de sempre a estrear-se na Champions pelo FC Porto

O médio brasileiro Anderson fecha o pódio, com a sua estreia em 2006/07 com 18 anos e 5 meses frente ao CSKA de Moscovo.

Com 18 anos e dois meses, Conceição é o segundo mais jovem de sempre no clube a estrear-se na Liga dos Campeões, apenas superado por Rúben Neves, que fez a sua estreia em 2014/15 contra o Lille.

Francisco Conceição estreou-se na Liga dos Campeões na última noite, na vitória do FC Porto contra a Juventus por 2-1, e tornou-se no segundo jogador mais jovem da história do clube portista a estrear-se na liga milionária.

Conceição, de apenas 18 anos, chegou ao FC Porto em 2017, depois de passar pela formação do Sporting. Arrancou a temporada na equipa B, mas as boas prestações, com quatro golos apontados, valeram a promoção à equipa principal. A estreia foi no jogo contra o Boavista, em que sofreu um penálti e assistiu um golo que depois foi anulado, e a vitória contra a Juventus foi a segunda partida na equipa principal.

O FC Porto recebeu e venceu a Juventus, por 2-1, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.