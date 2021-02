FC Porto deve replicar a "vontade e crença" da vitória com a Juventus

Rui Quinta, antigo adjunto de Vítor Pereira no FC Porto, avisa que jogar na Liga dos Campeões é muito diferente de jogar no campeonato português. No rescaldo da vitória diante da Juventus, Sérgio Conceição falou em “replicar” a exibição na Liga, mas Quinta diz que são “realidades distintas”.

“A realidade do campeonato é diferente da Champions. Por muito que se queira, o aspeto emocional dos jogadores valoriza muito com a dimensão do opositor. No campeonato, as coisas não se processam nesse registo. Penso que quando [Sérgio Conceição] fala em replicar no campeonato, fala nesta vontade e nesta crença de que é possível vencer. Já está, penso eu, a projetar o duelo com o Sporting”, explica em entrevista à Renascença.

Antes da receção ao líder, os dragões jogam na Madeira com o Marítimo. O ex-adjunto dos azuis e brancos aponta a necessidade de manter os jogadores “focados, entusiasmados e ambiciosos” como o principal desafio dos campeões nacionais.