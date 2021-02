Parlamento aprovou voto de pesar pela morte de Marcelino da Mata

O Parlamento aprovou esta quinta-feira um voto de pesar pelo falecimento do tenente-coronel Marcelino da Mata, numa votação sem consenso.

O diploma, apresentado pela comissão de Defesa a partir de propostas do PSD e do CDS, mereceu os votos contra do Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, Pan e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Três deputados do partido socialista votaram igualmente contra: Ascenso Simões, Paulo Pisco e Eduardo Barroco de Melo.

Na bancada socialista houve mais deputados a divergir da posição oficial da bancada, mas que optaram pela abstenção, incluindo o líder da juventude socialista, Miguel Matos, e as deputadas da JS Maria Begonha e Joana Sá Pereira.

O voto de pesar pelo falecimento do antigo combatente na guerra do Ultramar foi aprovado com os votos da bancada do PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega.

O tenente-coronel foi o militar português mais condecorado de sempre. Morreu no dia 11 de fevereiro, aos 81 anos, vítima de Covid-19.