Vila Franca de Xira. Clientes de ginásio apanhados pela PSP a tentar fugir pelo telhado

A PSP encerrou um ginásio que estava ilegalmente a funcionar no Forte da Casa, em VIla Franca de Xira, identificando e multando a proprietária do espaço e os oito clientes que lá se encontravam.

Um dos clientes, assim como a proprietéria, foi intercetado numa das entradas do ginásio, mas os restantes foram apanhados num local mais inusitado.

"Após diálogo estabelecido com a proprietária do espaço, foi efetuada vistoria ao seu interior, tendo sido possível intercetar os restantes clientes no seu interior, que quando se aperceberam da presença da polícia, tentaram dissimular a sua presença, através de um alçapão que dava acesso ao telhado do edifício", refere o comunicado da PSP.

No total, as autoridades registaram 11 infrações, nomeadamente, "violação do encerramento de atividade do estabelecimento, dever geral de recolhimento obrigatório e uso de máscara".