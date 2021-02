Refeição escolar da criança dá para toda a família, relata educadora de Camarate

É cada vez maior o número de famílias em Camarate, Loures, que não têm como garantir a sua alimentação diária. O alerta surge da Organização Não Governamental Ajuda em Ação que está no terreno, com outros parceiros, a tentar minimizar os efeitos do segundo confinamento. “Vivem-se momentos de tensão e angústia em Camarate, onde a população vulnerável e em risco de pobreza começou a reviver os duros meses que enfrentaram em 2020”, alerta a ONG. Estima-se que nesta altura, o número de famílias a passarem dificuldades ultrapassem as 300. Aida Gonçalves, educadora social no Agrupamento de Escolas de Camarate D. Nuno Álvares Pereira, conta à Renascença que os pedidos não param de chegar, mas ainda há muitos com vergonha de pedir. “A situação já era grave no primeiro confinamento, mas, neste, estamos bem pior. As situações são mais complicadas e o número de famílias também aumentou e temos agora muitas famílias, que não tivemos no primeiro confinamento, a precisar de ajuda”, afirma.

Refeição da criança dá para toda a família A escola fornece diariamente 200 refeições para crianças que, em alguns casos, vai servir para alimentar todo o agregado familiar. “Muitas vezes é assim, porque eles levam a sopa, a fruta e o pão e a quantidade é um bocadinho generosa e repartida”, explica Aida Gonçalves. A educadora social revela à Renascença que estão a apoiar famílias em que “só havia um pacote de arroz em casa e já tivemos uma situação em que só havia comida para a nossa aluna e a mãe não jantou, ou seja, já é uma situação de fome”. “Às vezes vamos sabendo das dificuldades através de outros pais que nos vão alertando, também através das assistentes operacionais, que estão a dar as refeições às portas das escolas e se apercebem, e dos próprios professores, porque há alunos que no final da aula online pedem para falar para pedirem ajuda”, conta Aida Gonçalves. O agrupamento escolar também distribui cabazes alimentares às famílias porque tem a ajuda “do centro paroquial, da loja social, de algumas empresas e também de pais que estão ainda numa situação estável e têm sido bastante generosos”. Esta semana já foram entregues 72 e, na próxima, outros se seguirão. “Assim, os alimentos dão para todos e eles vão gerindo o que recebem”, diz Aida Gonçalves, acrescentando que “muitas famílias preferem não ir buscar a refeição à escola, para não correrem o risco de contrair Covid e também porque muitos já nem têm passe e têm que percorrer a pé grandes distâncias”.

Resposta de emergência avança No terreno está também a Organização Não Governamental Ajuda em Ação que prepara uma segunda resposta de emergência porque, revela o diretor de programas, “os pedidos de ajuda escalaram recentemente, quando um grande grupo de encarregados de educação, ao submeter os documentos para a atribuição dos apoios sociais, verificou que não tinha direito a qualquer tipo de apoio financeiro por perda da remuneração, porque as respetivas entidades patronais não tinham feito os devidos descontos”. A educadora social Aida Gonçalves acrescenta que a escola está inserida num território de intervenção prioritária, dadas as “fragilidades a nível económico” e o facto de terem também na comunidade letiva “muitos alunos e agregados familiares em situação ilegal, ou seja, sem documentação, o que faz com que não possam ter acesso aos apoios da segurança social”. Acresce a tudo isto, nota a educadora social, as situações de desemprego provocadas pela pandemia. “Para pessoas que ganham por norma o ordenado mínimo ou um pouco acima do ordenado mínimo, a situação ficou muito complicada porque não têm um ‘pé de meia’ que lhes possibilite aguentarem-se dois ou três meses sem rendimentos”, alerta. Falta de documentação deixa 168 crianças em situação crítica As crianças são um grupo especialmente frágil neste contexto de pobreza. Mário Rui, diretor de programas da Ajuda em Ação, explica que, “das 1658 crianças que estudam no Agrupamento de Escolas de Camarate (do 1º ao 3º ciclo), 885 recebem ajuda direta dos serviços de Ação Social, ou seja, 54% dos alunos estão integrados no escalão A e B do apoio social”. Uma realidade que, segundo Mário Rui, é ainda mais crítica no caso das crianças indocumentadas. “Temos registo de 168 crianças indocumentadas e devido a essa impossibilidade não têm qualquer tipo de escalão atribuído”, nem os seus agregados podem beneficiar da prestação social de abono ou do Rendimento Social de Inserção por não terem cartão de residente ou a nacionalidade portuguesa atribuída. A segunda resposta de emergência da ONG em Camarate arranca nos próximos dias 23 e 24 e tem uma duração prevista de dois meses, mas com o eventual agravar da situação, o número de agregados familiares a apoiar pode vir a crescer ao longo deste período.

Cartão de apoio para garantir autonomia e preservar dignidade A ajuda para já, vai contemplar 60 famílias, um total de 216 pessoas, entre as quais 115 crianças, que poderão utilizar o cartão de apoio alimentar, cujo valor médio rondará os 56€ mensais, para que possam elas próprias adquirir os bens que mais necessitam. Ao atuar desta forma, a Ajuda em Ação quer “garantir a autonomia dos beneficiários nas escolhas realizadas e, sobretudo preservar a sua dignidade”. Segundo a ONG, a decisão de distribuir cartões de apoio alimentar querer “conferir às famílias responsabilidade, mas, sobretudo, dignidade, uma vez que serão elas próprias a gerir o dinheiro, de acordo com as suas necessidades”. “É uma forma de as pessoas poderem manter as suas rotinas diárias, de escolherem os seus alimentos, porque a situação já é de uma fragilidade tão grande que, retirar ainda mais espaço onde as pessoas já não conseguiam quase respirar, não seria digno”, salienta Mário Rui. Como nestas situações de maior fragilidade social a parte emocional é também muito importante, a ONG disponibiliza ainda um acompanhamento psicossocial às pessoas que apoia; acrescenta Mário Rui.