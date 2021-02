PSP regista número recorde por falta de carta de condução em janeiro

Mais de 600 pessoas foram detidas em janeiro pelo crime de condução sem habilitação legal, o que corresponde a um aumento de 56% face ao período homólogo de 2020.

Segundo dados provisórios da PSP, houve um aumento significativo do crime de condução sem habilitação legal, tendo sido detidas 6.912 pessoas no ano passado, o que corresponde a um aumento de 57% face ao ano de 2019 (com 4.407 detenções).

Esta tendência de aumento mantém-se em 2021, uma vez que só em janeiro foram registadas 610 detenções (dados provisórios), o que corresponde a um aumento de 56% face ao período homólogo de 2020.

"A desinformação e a falta de consulta de fontes oficiais de comprovada credibilidade, embora não se apresentem como principais causas desta subida, levam a que muitos cidadãos tenham dúvidas e procurem a PSP a solicitar informação sobre como proceder no atual contexto [pandemia de Covid-19]para a atempada renovação desta documentação", é referido na nota.

Por isso, a PSP lembra que os condutores devem ter sempre o documento comprovativo de seguro válido (comprovado pelo certificado internacional ou carta verde, certificado provisório ou aviso-recibo com comprovativo de pagamento), uma vez que este não sofreu qualquer alteração quanto ao prazo de validade.





Documentos a caducar?