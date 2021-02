PSP regista número recorde por falta de carta de condução em janeiro

Em janeiro foram detidas 610 pessoas pelo crime de condução sem habilitação legal, o que corresponde a um aumento para quase o dobro face ao mesmo período de 2020 (343).

Segundo dados provisórios da PSP, houve um aumento significativo do crime de condução sem habilitação legal, tendo sido detidas 6.912 pessoas no ano passado, o que corresponde a um aumento de 57% face ao ano de 2019 (com 4.407 detenções).

À Renascença, a subcomissária Andreia Pissarra explica que este aumento está relacionado com o “incremento do número de ações de fiscalização rodoviária” no âmbito da necessidade de verificar que as regras do confinamento são cumpridas.

"A desinformação e a falta de consulta de fontes oficiais de comprovada credibilidade, embora não se apresentem como principais causas desta subida, levam a que muitos cidadãos tenham dúvidas e procurem a PSP a solicitar informação sobre como proceder no atual contexto [pandemia de Covid-19]para a atempada renovação desta documentação", é referido na nota enviada à Lusa.

Por isso, a PSP lembra que os condutores devem ter sempre o documento comprovativo de seguro válido (comprovado pelo certificado internacional ou carta verde, certificado provisório ou aviso-recibo com comprovativo de pagamento), uma vez que este não sofreu qualquer alteração quanto ao prazo de validade.





Documentos a caducar?